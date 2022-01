Se faire vaccin pour aller au cinéma ou pour « pourrir la vie » des personnes non vaccinées ? Voici les messages lisibles sur des affiches détournées sur les réseaux sociaux. Sur une affiche incitant à se recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, on peut lire ce message à côté d’une photo d’un jeune homme venant de se faire vacciner : « Jamais deux sans trois. Dès 18 ans, pensez à valider votre troisième dose pour valider votre ticket de cinéma. »

L'affiche originale n'incite pas les étudiants à se faire vacciner pour aller au cinéma. - Capture d'écran Twitter

Sur la deuxième image, à côté d’une jeune femme et du logo de la mairie de Toulouse, on lit ce message : « Antivax pourrissons-lui la vie ! Vaccinons-nous ! »

Cette affiche de la mairie de Toulouse a été détournée. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

La première image détourne une campagne visant les étudiants. Elle a ainsi été relayée sur les sites de plusieurs universités françaises. On peut y lire : « Jamais deux sans trois. Dès 18 ans, pensez à votre troisième dose pour valider votre pass sanitaire. »

Cette photo du jeune homme posant avec un masque et le tee-shirt relevé sur l’épaule a connu un succès international : une université allemande et l’agence de la santé publique canadienne l’ont aussi utilisée dans des campagnes pour inciter à la vaccination contre le Covid-19. Le studio danois Jacob Lund a réalisé ce cliché et l’a mis en ligne sur le site shutterstock, qui est une banque d’images.

La photo de la jeune femme utilisée sur la seconde affiche détournée a été prise par le même studio. Sur l’affiche originale de la mairie de Toulouse, on peut lire « Covid-19, pourrissons-lui la vie ! Vaccinons-nous ! » L’image a été postée sur le compte Facebook de la mairie le 19 août 2021.