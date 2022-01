Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est ce mercredi le début des soldes d’hiver, et pourtant les commerçants ne sont pas à la fête. Il faut dire qu’entre le Covid-19, la concurrence des ventes sur Internet et l’ inflation, ils craignent que les consommateurs ne se précipitent pas dans les boutiques. Les acheteurs ont maintenant jusqu’au 8 février pour montrer aux vendeurs qu’ils avaient tort de s’inquiéter.

Attention, transplantation : durant trois jours, le cœur de l’Union européenne ne sera plus à Bruxelles mais à Brest. Les ministres des Affaires étrangères des 27 vont se réunir jeudi et vendredi dans la ville bretonne pour notamment discuter de la sécurité sur le continent. Les chefs de la diplomatie doivent se retrouver pour une réunion informelle, la France assurant depuis le 1er janvier la présidence semestrielle tournante de l’UE. Ils seront en outre précédés dans la ville ce mercredi soir et jeudi matin par leurs homologues de la Défense.

Pour avoir une chance de voir sa participation à l’Open d’Australie définitivement actée, Novak Djokovic a décidé de faire profil bas. Le numéro un mondial de tennis a ainsi admis mercredi avoir commis des « erreurs » en remplissant son formulaire d’entrée en Australie et dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19 en décembre. Dans un message publié sur Instagram, il a également indiqué que son équipe avait fourni des informations complémentaires aux autorités australiennes, qui envisagent d’annuler à nouveau son visa et de l’expulser. En attendant de savoir si ce mea-culpa fonctionne, Djoko continue de s’entraîner avant le tournoi qui débutera lundi.