Les berges ont été effacées par les eaux tumultueuses du fleuve. Alors que le département de la Haute-Garonne est toujours en vigilance orange pour « crue et inondation », la Garonne toulousaine atteint les 4,20 m ce mardi matin, pas très loin du niveau atteint lors des inondations de juin 2020 et bien au-delà du dernier débordement notable du 14 décembre 2019 (3,49 m).

Cette crue due aux pluies incessantes qui ont frappé le Sud-Ouest dimanche et lundi a nécessité lundi soir l’évacuation des étudiants de la cité universitaire Daniel-Faucher et la fermeture du casino Barrière sur l’île du Ramier.

Plus de 200 interventions des pompiers et gendarmes

Dans le reste du département, plusieurs routes départementales inondées (entièrement ou partiellement) ont dû être coupées lundi et, selon un bilan de la préfecture, les pompiers avaient mené lundi soir 119 interventions. Les gendarmes ont géré 530 appels liés aux intempéries en vingt-quatre heures et déclenché environ 75 opérations. Cinq écoles et collèges ont été évacués préventivement lundi sur les communes de Cierp-Gaud, Saint-Béat, Caujac, Esperce et Grazac. A Saint-Béat, l’école et le collège restent fermés ce mardi, tout comme le collège d’Aspet.

A #Toulouse, au quai de la Daurade, les berges ont disparu sous l’eau en raison de la #crue de la #Garonne pic.twitter.com/kJkpmahkWm — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) January 11, 2022

Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Elles demandent aux habitants de rester éloignés des cours d’eau (la Garonne, l’Ariège, l’Hers mort et l’Hers vif, le Ger, le Salat, l’Arize, la Lèze, la Gimone, le Touch, la Save notamment) et de ne pas s’engager sur des routes inondées.