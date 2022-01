Les cumuls de précipitations commencent à avoir des conséquences sur les niveaux des cours d’eau dans les départements des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège et de la Haute-Garonne placés en vigilance rouge inondations et crues par Météo-France.

« Depuis le début de l’épisode, en cours de nuit de samedi à dimanche, on a déjà relevé 100 à 130 mm sur le Haut-Béarn ainsi que sur certains massifs des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège », indique le service de prévisions qui enregistre en moyenne des précipitations avec des intensités allant de 3 à 6 mm de pluie par heure sur le relief. A Tarbes, l’Adour est ainsi sortie de son lit.

La Garonne a près de trois mètres au Pont-Neuf

En montagne, des débordements de cours d’eau, voire des éboulements ou des coulées de boue pourraient avoir lieu alors que la limite pluie neige atteint les 2.000 mètres. Elle devrait baisser « dès le début d’après-midi sur l’est de l’Ariège, et plus tardivement en fin de journée et soirée sur l’ouest », indique Météo-France.

Les prévisionnistes s’attendent à des cumuls de précipitations entre hier et aujourd’hui, allant de 50 à 80 mm en plaine, de 100 à 130 mm sur les premiers contreforts, vallées et piémont et de 150 à 250 mm en montagne où le risque d’avalanches est important.

⚠️ #Crue de la #Garonne :

Le niveau de la Garonne se situe, au matin du 10 janvier 2022, à 2,90 m au #PontNeuf.

À l’heure actuelle, le Service de Prévision des Crues prévoit une hauteur à 3,10 m à 15h ce lundi avec un pic de crue attendu mardi matin aux environs de 3,80m. pic.twitter.com/81mxtAaBnn — Mairie de Toulouse - Alertes (@ToulouseAlertes) January 10, 2022

En Ariège, où la préfecture a ouvert une cellule de crise (05.61.02.11.86), des routes sont d’ores et déjà inondées à Orlu, Prades, Saint-Jean-de-Verges, Lagarde et L’Aiguillon. Celle qui mène à l’Andorre, via L’Hospitalet, devait rouvrir dans la matinée après avoir été fermée dimanche soir en raison d’une avalanche, bloquant plusieurs dizaines d’automobilistes.

A Toulouse, la Garonne est en crue et la mairie a fermé les portes étanches situées au niveau du Port Viguerie et de la Garonnette. A 10h30, le niveau du fleuve au Pont-Neuf avait dépassé les 2,93 mètres selon Vigicrues. "La situation est comparable à celle du 25 janvier 2014 où la Garonne avait atteint 3,78 m au Pont Neuf", indique Pascal Boureau, ex-prévisionniste chez Météo-France sur son compte Twitter. Il indique qu’en 48 heures, le cumul de précipitations avoisinera celui d’un mois de janvier entier.

Le Service de prévision des crues annonce une hauteur à 3,10 m de la Garonne à 15 h ce lundi et un pic de crue mardi matin aux environs de 3,80 m. Du coup, à Toulouse, l’accès est interdit aux quais et aux berges, la passerelle Viguerie est aussi fermée.