« Des inondations importantes sont possibles », alerte la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le préfet demande aux habitants de rester chez eux autant que possible, d’éviter de prendre leur voiture, et surtout de s’éloigner des cours d’eau.

Météo France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les Landes, en vigilance rouge pluie-inondation depuis ce lundi matin. Les précipitations vont devenir conséquentes sur l’ensemble des départements pyrénéens, puisque l’on attend des cumuls de l’ordre de 50 à 80 mm en plaine, de 100 à 130 mm sur les premiers contreforts, vallées et piémont, et de 150 à 250 mm en montagne.

900 foyers privés d'électricité

Premières conséquences de ces précipitations, le trafic SNCF est interrompu entre Pau, Oloron et Bedous pour toute la journée ainsi qu’entre Bayonne et Puyoo (via Peyrehorade), les trains étant détournés par Dax pour toute la journée. Une limitation de circulation de tous les TGV qui seront origine et terminus Pau pour toute la journée, a aussi été décidée. Ce lundi matin, la SNCF indique que la circulation des trains est globalement perturbée sur les axes Bayonne-Dax et Dax-Bordeaux.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également décidé d’annuler les transports scolaires pour les collèges des vallées d’Aspe, d’Ossau et dans le secteur de Tardets (Bedous, Arette, Arudy, Laruns et Tardets), et les écoles des secteurs correspondants, ainsi que les transports scolaires de ces secteurs vers les lycées de Pau, de Mauléon et d’Oloron-Sainte-Marie.

Enfin, près de 900 foyers du département étaient privés d’électricité dans la matinée, selon Sud Ouest, dont 400 en vallée d’Aspe, 400 à Saint-Pée-sur-Nivelle et environ 70 à Arthez-de-Béarn.

Risque de crues torrentielles

D’importantes crues avec des risques de débordements des cours d’eau dont l’Adour et la Nive sont attendues, à Bayonne, Oloron-Sainte-Marie, Escos, Nay, Orthez, Mauléon-Licharre, Cambo-les-Bains ou encore Née-sur-Nivelle.

« Les fortes précipitations attendues sur le relief peuvent conduire à des coulées de boues et à des crues torrentielles sur les gaves de ces vallées » alerte par ailleurs la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.