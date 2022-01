Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bilan est terrible. Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans le terrible incendie accidentel d’un immeuble du Bronx, à New York. Des victimes ont été retrouvées « à chaque étage » de cet immeuble qui en compte 19, la fumée s’élevant jusqu’en haut du bâtiment. L’incendie s’est déclenché à cause d’un chauffage d’appoint dans un appartement en duplex des 2e et 3e étages, selon les pompiers. Arrivé très vite sur place en début d’après-midi, le nouveau maire de New York, Eric Adams, a déploré « l’un des pires incendies » de l’histoire récente de la mégapole de neuf millions d’habitants.

Sans surprise, Eric Ciotti ne va pas dérouler le tapis rouge à Emmanuel Macron, en visite ce lundi à Nice sur le thème de la sécurité. Le député LR des Alpes-Maritimes et lieutenant de Valérie Pécresse profite même de ce déplacement présidentiel dans sa circonscription, qu’il boycottera, pour accuser, dans Le Figaro, le chef de l’Etat de « laisser aux Français une France Orange mécanique ». Fustigeant « un Waterloo sécuritaire » au moment d’évoquer le bilan du président, Eric Ciotti n’oublie pas non plus de tacler son meilleur ennemi Christian Estrosi, maire de Nice, qualifié de « premier zélateur de Macron ».

Du côté du ciel, la situation ne s’améliore pas dans les Pyrénées. Météo-France a même relevé le niveau de ses alertes dans le Sud-Ouest. Après le passage des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en rouge pour des risques de crue, l’établissement public a placé dimanche soir les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’ Ariège et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance maximale pluie-inondation. Dans d’autres départements, il faudra également faire attention : le Gers, le Nord et l’ Aisne sont en vigilance orange pour des risques de crue, et les Pyrénées-Orientales sont aussi en orange pour des avalanches, tout comme Andorre.