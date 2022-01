Depuis la reprise des cours et la fin des vacances de Noël, 1.686 cas d’élèves positifs au coronavirus ont été enregistrés dans l’académie de Lyon. Et 158 cas parmi les personnels. Résultat : 148 classes étaient fermées vendredi, selon les chiffres communiqués par le rectorat de Lyon, précisant que les premières livraisons de masques chirurgicaux, commandés par le ministère de l’Education nationale, devraient intervenir « dès la mi-janvier ».

En réaction, le syndicat SUD a appelé à rejoindre le mouvement de grève national qui est prévu jeudi dans l’Education nationale. « Jean-Michel Blanquer n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour faire face à la crise sanitaire », estime-t-il dans un communiqué, envoyé dimanche.

Une manifestation jeudi après-midi

« Le nouveau protocole fait peser tout le poids du contrôle du parcours de dépistage et d’isolement sur les personnels, déjà épuisés par la situation, et sur les familles. Il est inapplicable et insuffisamment protecteur. Les conditions de travail se dégradent partout, en particulier pour les directeurs et directrices d’écoles, mais aussi les AED et AESH qui se retrouvent en première ligne », ajoute-t-il.

Une manifestation est prévue à Lyon, jeudi à 14 heures au départ de l’Inspection Académique.