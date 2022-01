Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’était le casse-tête pour les parents et les enseignants. Le nouveau protocole sanitaire à l’école contre le Covid-19, vivement critiqué, a été légèrement assoupli par le ministère de l’ Education nationale, dans la soirée du 6 janvier. Désormais, il n’est plus obligatoire pour les élèves de recommencer le parcours des trois tests (J, J + 2 et J + 4) lorsqu’un nouveau cas positif est confirmé dans leur classe dans un délai inférieur à sept jours.

Un an après l’attaque du Capitole, Trump dénonce le « théâtre politique » de Biden, qui sort la sulfateuse

Il a renoncé à sa conférence de presse, mais pas à s’exprimer. Après le tacle frontal de Joe Biden lors d’un discours solennel marquant le premier anniversaire de l’attaque du Capitole, Donald Trump a dénoncé le « théâtre politique » de son successeur, répétant ses accusations infondées sur une « élection truquée ». « Voir Biden parler était très blessant pour beaucoup de personnes. Ils (les démocrates) sont ceux qui ont essayé de stopper le transfert pacifique du pouvoir avec une élection truquée », a continué le républicain. Dans un discours d’une gravité rare pour marquer le premier anniversaire de l’attaque contre le Capitole, Joe Biden a accusé Donald Trump, sans jamais le nommer, d’avoir « créé et répandu un tissu de mensonges » en affirmant que la victoire du démocrate en novembre 2020 était entachée de fraudes, qui n’ont jamais été prouvées. Selon lui, Trump a « tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir » lors de l'« insurrection armée » du 6 janvier 2021.

Lourd bilan humain, envoi de troupes russes, émeutes… Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev a affirmé ce vendredi que l’ordre avait été en grande partie « rétabli » dans le pays au bout de plusieurs jours de troubles et d’émeutes sans précédent. Le ministère de l’Intérieur a de son côté annoncé que 26 « criminels armés » avaient été tués et 18 blessés dans les émeutes. Des troupes russes et d’autres pays alliés de Moscou sont arrivées jeudi au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place, confronté depuis trois jours à un mouvement de colère sur la hausse des prix du gaz, qui a tourné en émeutes chaotiques, surtout à Almaty.