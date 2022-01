Pour réduire le bruit dans nos rues, Louis préconise « d’installer des détecteurs de bruit comme il y a des détecteurs de vitesse pour encourager les gens au vivre-ensemble ». Cette proposition citoyenne est l’une des plus populaires de la consultation « Comment construire des villes plus durables, pour tous ? » et rejoint l’actualité avec la mise en service mardi dans les Yvelines d'un radar anti-bruit. Plus de 1.400 projets ont été soumis par les Françaises et les Français et 200.000 votes ont été enregistrés sur la plateforme Make.org.

Et il est encore possible de participer jusqu’à minuit ce vendredi à cette consultation initiée par la Fondation Palladio et dont 20 Minutes est partenaire. A l’issue de la consultation, les dix propositions les plus plébiscitées seront soumises aux prétendants à l’Elysée le 8 février 2022. 20 Minutes vous présentera le résultat de la consultation et les réponses apportées par les candidats à la présidentielle.