Cyril Hanouna a dévoilé lundi sur son compte Twitter la première bande-annonce du film Les Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté), une comédie d’Hakim et Ali Bougheraba qu’il a produite. Celle-ci met en scène des élèves de cette filière qui accueille des collégiens présentant des difficultés d’apprentissage.

Mais le teaser du film a suscité la polémique chez certains enseignants et parents d’élèves, estimant que les élèves des Segpa étaient stigmatisés. Une pétition demandant le changement du nom du film a aussi été lancée et a déjà recueilli plus de 16.000 signatures. L’occasion pour 20 Minutes de donner la parole aux élèves qui sont passés par cette filière et qui en ont tiré du positif.

Si vous êtes élève ou ex-élève de Segpa, racontez-nous pourquoi vous avez suivi cette filière. Que vous a-t-elle apporté ? Quelles étaient vos relations avec vos enseignants ? Quels étaient vos cours et vos ateliers préférés ? Avez-vous repris confiance en vous ? Qu’avez-vous fait ensuite ?