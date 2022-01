Ce sera donc à la rentrée de septembre. Le procès en appel des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher est prévu à Paris du 12 septembre au 21 octobre 2022, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Deux des onze personnes condamnées ont fait appel

Seules deux des onze personnes condamnées en première instance, en décembre 2020, par la cour d’assises spéciale, ont fait appel et seront rejugées. Ali Riza Polat avait été condamné à trente ans de réclusion criminelle pour « complicité » des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly, qui ont fait au total 17 morts.

Amar Ramdani, condamné à vingt ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, avait également fait appel.

Le parquet avait formé un « appel incident » à ceux des deux condamnés pour donner à la cour d’assises amenée à les rejuger la possibilité d’aggraver les peines prononcées en première instance.

L’accusation avait requis la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d’Ali Riza Polat, le seul des onze accusés à avoir comparu devant la cour d’assises spéciale pour « complicité ». Une peine de dix-sept ans de réclusion avait été réclamée contre Amar Ramdani.

Les neuf autres personnes condamnées pour leur rôle dans les attaques n’avaient pas fait appel et leurs condamnations à des peines allant de quatre ans d’emprisonnement à dix-huit ans de réclusion criminelle – très généralement inférieures à celles requises par l’accusation – sont donc définitives.