« La Sorbonne dans deux semaines ça va être un gigantesque cluster », s’alarme un étudiant en droit. Les partiels, maintenus en présentiel dans les facs parisiennes, ont commencé en début de semaine et les étudiants s’inquiètent du risque sanitaire. Amine Elbahi, un autre élève de droit, a déposé un recours la semaine dernière pour demander un passage au distanciel. Mais, les juges ont estimé que les mesures sanitaires adoptées étaient suffisantes au maintien des examens. « Nos salles sont conformes aux directives du ministère de l'enseignement supérieur », affirme Jérôme Glachant, le vice-président chargé de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de la Sorbonne.

Pourtant, ce mardi matin, un étudiant en droit affirme à 20 Minutes s’être retrouvé dans une salle où « il n’y avait pas de fenêtre, pas d’aération et pas de distanciation sociale ». Même constat de la part d’une étudiante en master d’histoire de l’art. « Au campus Michelet, on était une trentaine entassés dans une salle de TD que je n’avais encore jamais vu pleine, affirme-t-elle. La surveillante était tellement dépassée qu’elle nous a dit de composer par terre si on avait trop peur d’attraper le Covid-19 en restant coller à nos camarades. »

79 % des étudiants iraient en partiels malgré leur contagiosité

« J’ai des comorbidités et je suis quasiment sûr que dans deux semaines j’aurais attrapé le coronavirus à cause des partiels », confie l’étudiant en droit. « On reçoit plus d’une centaine de demandes de conseil par jour, beaucoup sont vraiment inquiets », explique Ilan Volson-Derabours, membre de la communauté juridique des étudiants de la Sorbonne (CJES). D’autant que 79 % des étudiants se disent prêts à aller passer leurs partiels même s’ils sont atteints par le Covid-19, selon un sondage réalisé par la CJES auprès de 10.000 des 23.000 étudiants en partiels.

« Pour l’instant, seuls 1.200 étudiants ont déclaré devoir s’isoler en raison du Covid-19, ce qui représente à peu près 5 % des élèves qui passent des examens. Le taux d’incidence n’est pas vraiment plus élevé à l’université qu’ailleurs », rassure Jérôme Glachant. Cependant, « il y a une cohorte d’étudiants positifs qui vont en partiel et on ne peut rien faire contre cela, affirme Ilan Volson-Derabours. On espère seulement que personne n’en pâtira. »

Une session de substitution pour les étudiants confinés

Interpellée par les organisations étudiantes à ce sujet, la présidence de l’université promet d’organiser une session de substitution pour les étudiants qui seraient contraints de s’isoler pendant la période des partiels. Cette session devrait se dérouler avant les prochaines vacances, afin de ne pas impacter les dossiers de sélection en master pour les étudiants de Licence 3. Les modalités de cette session doivent encore être décidées à la commission de la formation et de la vie universitaire le 11 janvier.

« Cela n’incite pas les étudiants à rester confinés, parce qu’ils ont peur que finalement la session ne se tienne pas, ou d’accumuler trop de travail sur le second semestre », souligne Ilan Volson-Derabours. Rappelant que les représentants étudiants font partie de la commission qui doit établir les modalités de cette « session bis », le vice-président de la CFVU, lui, « ne doute pas qu’ils sauront faire valoir leurs droits. »