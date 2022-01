Posez-nous vos questions sur les aides disponibles pour les aidants

Aider un parent ou un proche est le lot de quelque 11 millions de Français. Parce qu’elles sont atteintes d’un handicap, malades ou âgées, ces personnes ont besoin d’être accompagnées dans leurs activités du quotidien et soutenues moralement. Mais les aidants ont, eux aussi, besoin d’aide. En effet, selon une enquête de l'UFC - Que Choisir, partenaire de 20 Minutes, cette implication a un impact sur leur santé, leur carrière et leur finance, à défaut d’accompagnement et de relayage. Une problématique qui se posera, d’ailleurs, pour toujours plus de Français, puisque la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) estime qu’un actif sur quatre sera aidant en 2030. Nous vous invitons donc à partager vos questions sur le sujet, auxquelles nous répondrons dans notre prochain Brief conso.

Vous aidez un parent, un proche atteint de handicap, malade ou âgé et vous exercez une activité en parallèle ? Vous avez des questions concernant les aides existantes pour les aidants ? Quelles sont-elles ? Comment en bénéficier ? Où les demander ? Comment trouver du soutien ? Posez-nous vos questions