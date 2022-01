Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un président peut-il dire ça ? Emmanuel Macron a déclaré mardi, dans un entretien au Parisien, être décidé à « emmerder » les non-vaccinés « jusqu’au bout » en « limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale ». Cette façon extrêmement directe de dévoiler la stratégie de l’exécutif n’a pas mis longtemps à faire réagir l’opposition, en plein examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Alors qu’un apaisement était amorcé à l’Assemblée nationale après la mise en pause des débats dans la nuit de lundi à mardi, l’examen a été de nouveau suspendu en pleine nuit mercredi en raison de la tempête provoquée par ces propos. « Les conditions d’un travail serein ne sont pas réunies », a ainsi déclaré peu avant 2 heures le président de séance, Marc Le Fur ( LR), en annonçant que les débats de cette première lecture reprendraient mercredi à 15 heures.

Même s’il est à relativiser, le chiffre est particulièrement symbolique. Il donne même le tournis. Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19, ont enregistré plus d’un million de cas rapporté lundi. Ce record mondial est cependant à prendre avec précautions car le nombre de cas enregistré le lundi est généralement très élevé, surtout après un week-end de trois jours comme c’était le cas pour le Nouvel an aux Etats-Unis. La moyenne de cas sur sept jours, jugée plus significative par les experts, s’établissait, elle, lundi soir à près de 486.000 cas quotidiens.

Pour la justice, il est possible que le Dakar 2022 ait été victime du terrorisme. Une enquête préliminaire a en effet été ouverte pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste​ », après « l’explosion qui a touché le véhicule occupé par un équipage de cinq Français », en Arabie saoudite, a annoncé le Parquet national antiterroriste (PNAT), mardi. Les investigations sur cette explosion le 30 décembre à Djedda, qui a blessé « grièvement le conducteur de la voiture »​, sont confiées à la direction de la sécurité intérieure (DGSI).