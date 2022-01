Coronavirus EN DIRECT : Les enfants des soignants seront accueillis à l'école en cas de fermeture de classe

8h42 : Gabriel Attal dénonce « une forme d’amicale de l’irresponsabilité »

« On a vu hier soir une forme d’amicale de l’irresponsabilité se constituer, avec les députés de la France insoumise, du Rassemblement national et de LR pour faire dérailler le calendrier de l’adoption du pass vaccinal », a dénoncé ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal sur France Inter. « On va tout faire pour tenir au plus près le calendrier qui était prévu », a-t-il insisté.

.@GabrielAttal : "Ces derniers jours, on a vu Valérie Pécresse et Eric Ciotti dire dans les médias qu’ils soutenaient le pass vaccinal. Et hier soir, on a vu les députés LR, dont Aurélien Pradié, le porte-parole de campagne de Valérie Pécresse, voter contre". #le79inter pic.twitter.com/9fQC1GDLiO — France Inter (@franceinter) January 4, 2022

« Le pass vaccinal est nécessaire. On a besoin que la campagne de vaccination se poursuive. Il y a un an, on avait dix fois moins de cas, et pourtant 25 % de personnes hospitalisées en plus, il y avait un couvre-feu à 18h dans 15 départements », a-t-il ajouté, précisant que le gouvernement « a toujours pris les mesures que nous jugions nécessaires pour protéger les Français ». « Le variant Omicron est incroyablement plus contagieux que les précédents. Les mesures de type couvre-feu n’ont que très peu d’effet. »