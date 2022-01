Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Grosse surprise à l’Assemblée nationale et coup de tonnerre dans l’agenda du gouvernement. L’examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l’objet d’une suspension lundi soir, une majorité de députés ayant voté à main levée contre la poursuite des débats après minuit. Résultat, avec ce rebondissement rarissime, le gouvernement va devoir revoir ses ambitions. Cette suspension inattendue va en effet faire dérailler le calendrier d’adoption définitif du texte par le parlement. En attendant LR et LFI jubilent.

Les chiffres du ministère britannique de l’Intérieur montrent l’ampleur de la dramatique crise migratoire. En 2021, plus de 28.000 migrants ont effectué une périlleuse traversée de la Manche pour rejoindre l’ Angleterre. Surtout ce chiffre est plus de trois fois celui de l’année précédente. La hausse est en fait notable depuis 2018 du fait du bouclage du port de Calais et d’Eurotunnel, que les migrants empruntaient en se cachant à bord de véhicules. En outre, le phénomène empoisonne les relations entre Londres et Paris qui s’en rejette régulièrement la responsabilité.

Lundi soir, Kylian Mbappé n’a pas attendu de manger sa part de galette pour faire savoir qu’il était le roi de la pelouse de La Rabine. L’attaquant du PSG s’est offert un triplé face aux modestes joueurs du Vannes Olympique Club en Coupe de France. Pensionnaire de National 2, le VOC a tenu une vingtaine de minutes avant de céder sur une tête de Presnel Kimpembe (28e). Puis sous une pluie battante, les Bretons ont pris la foudre Mbappé en dix-sept minutes en deuxième période (59, 71, 76es). Paris va donc voir les 8es de finale de la compétition grâce à sa star qui se rapproche de sa fin de contrat.