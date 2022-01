La fréquentation des stations de ski a été « satisfaisante » au cours des deux semaines de congé de Noël et du Nouvel An, en dépit d’un contexte sanitaire « toujours compliqué », ont indiqué lundi des professionnels du secteur.

Le taux d’occupation s’est établi à 74 %, contre 84 % lors de la même période en 2019-2020, selon des données compilées par le cabinet spécialisé G2A, mandaté par l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM).

Malgré l’absence d’une grande partie de la clientèle britannique

L’absence d’une grande partie de la clientèle britannique, bannie du territoire français pour cause de flambée épidémique, et celle d’autres vacanciers internationaux, « représente une perte importante notamment pour les stations d’altitude et met en difficulté certains hébergeurs », relève Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM et maire de La Plagne-Tarentaise (Savoie), dans un communiqué. Malgré cela, la saison d’hiver a pu démarrer dans « de bonnes conditions avec des vacanciers français au rendez-vous de la montagne », souligne-t-il.

Nombre de responsables de stations s’étaient dits très inquiets, en décembre, face à la nouvelle flambée épidémique et, surtout, face à l’interdiction par le gouvernement français des voyages en provenance et à destination du Royaume-Uni, sauf « motifs impérieux ».

L’agence Savoie Mont Blanc, qui regroupe les professionnels des 112 stations de Savoie et Haute-Savoie, estime pour sa part que « les vacances de fin d’année n’ont pas été, dans l’ensemble, à la hauteur des espérances », avec une baisse de fréquentation qui pourrait atteindre les 14 % par rapport à 2018/2019. « Les espoirs d’un rétablissement de tendance pour la suite de la saison restent entiers, même si janvier ne se dessine pas sous les meilleurs auspices », ajoute-t-elle.

Un mois de janvier qui « ne se dessine pas sous les meilleurs auspices » ?

Les incertitudes sur la mise en place et l’application du pass vaccinal à compter du 15 janvier « obligent les clients à une grande prudence par rapport à leurs projets, et encore plus spécifiquement les vacanciers étrangers dont les règles concernant la troisième dose de rappel divergent largement selon les pays », note l’agence.

Pour compenser l’absence des Britanniques, elle prévoit de déployer en janvier une vaste opération de communication, soutenue à hauteur de 600.000 euros par les départements de Savoie et Haute-Savoie, destinée à « séduire les Français et les jeunes ».