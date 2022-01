Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce lundi 3 janvier marque le jour de la rentrée mais aussi celui de l’instauration de nombreuses nouvelles règles sanitaires. L’évolution extrêmement rapide du variant Omicron pousse en effet le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour tenter de freiner sa propagation sans mettre le pays au ralenti. Elles concernent aussi bien la durée de la quarantaine, qui va être allégée, que le protocole sanitaire à l’école ou encore le télétravail. Pour vous aider à vous y retrouver, 20 Minutes récapitule pour vous l’ensemble de ces nouvelles règles.

Les années se suivent et commencent à se ressembler pour l’exécutif. Sans surprise, 2022 va débuter à Matignon par une nouvelle réunion sur la crise sanitaire. Jean Castex va réunir ce lundi à 16 heures dix de ses ministres « afin de faire le point sur l’impact du variant Omicron et sur la continuité des services publics essentiels ». Les ministres de la Santé Olivier Véran, de l’Economie Bruno Le Maire, de l’Intérieur Gérald Darmanin, de l’Education Jean-Michel Blanquer, du Travail Elisabeth Borne, des Armées Florence Parly, de la Fonction publique Amélie de Montchalin, de la Transition écologique Barbara Pompili, des Transports Jean-Baptiste Djebbari et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal seront présents autour du Premier ministre.

Les récentes sanctions, notamment contre l’Olympique lyonnais, semblent ne pas avoir incité certains supporters à prendre de bonnes résolutions pour 2022. Le match dimanche soir de Coupe de France entre Jura Sud et l'ASSE a été interrompu au bout de quelques minutes en raison de jets de fumigènes et de feux d’artifice en provenance de la tribune stéphanoise. Une épaisse couche de fumée est tombée sur la pelouse et un projectile a semblé gêner le gardien de Jura Sud, forçant l’arbitre à demander aux 22 joueurs de rentrer aux vestiaires. Le match a finalement repris après une vingtaine de minutes pour se terminer sur la victoire de Saint-Etienne 4-1.