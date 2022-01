En pleine cinquième vague d’épidémie de Covid-19, le début des partiels universitaires lundi pose évidemment question. La direction de l’université Claude Bernard Lyon 1 a d'ores et déjà indiqué ce dimanche, sur son site internet, qu’elle est prête à fournir à tous les étudiants des masques FFP2 à l’entrée de leurs épreuves.

Plus de 30.000 masques ont été commandés « afin de ne leur faire prendre aucun risque lors des épreuves d’examens ». Ces épreuves en présentiel sont maintenues à partir de 8 heures, ce lundi, pour tous les étudiants non contaminés ou cas contacts sans schéma vaccinal complet.

Des créneaux de vaccination sur les trois principaux campus

« Les étudiants qui seront soumis à un isolement, et donc dans l’impossibilité de participer à une ou plusieurs épreuves, bénéficieront d’une session de substitution », rappelle l’université Lyon 1, qui encourage « l’ensemble des étudiants à pratiquer un test de dépistage avant les épreuves d’examens ».

L’université lyonnaise proposera également la semaine prochaine aux étudiants plusieurs créneaux de vaccination sur le campus de la Doua (lundi, mardi, mercredi et vendredi), de Lyon Sud (lundi et mardi) et de Rockefeller (mardi et mercredi).