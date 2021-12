A la veille du réveillon, l’association Prévention Routière a effectué une opération de sensibilisation aux dangers de l’alcool sur l’esplanade du Forum des Halles dans le centre de Paris. Le but : distribuer des conseils et des éthylotests aux passants, mais aussi participer à des exercices de simulation des effets de l’alcool.

Avec 804 personnes tuées dans un accident impliquant un conducteur alcoolisé en 2020, l’alcool est en cause dans 31 % des accidents mortels et atteint 49 % pour les accidents nocturnes, rappelle la Prévention routière, citant l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Vingt personnes ont perdu la vie sur les routes les 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020, derniers chiffres en date puisqu’un couvre-feu était en vigueur l’année dernière.

Des alternatives à la voiture

Selon le baromètre «Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant» présenté par la Prévention routière et l'association Assurance Prévention jeudi, 37% des personnes interrogées envisagent de prendre des dispositions pour éviter de rouler en état d'ébriété le 31, comme dormir sur place ou désigner une personne qui ne boira pas d'alcool.

Les Franciliens auront des alternatives à la voiture. Des RER circuleront de même que six lignes de métro (1, 2, 5, 6, 9, 14) ouvertes entre 2h15 et 5h30 environ. Sur ces lignes de métro, toutes les stations ne sont pas ouvertes et certaines entrées de ces stations seront fermées, précise la RATP sur son site. Les lignes de bus du réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, circuleront par ailleurs comme une nuit de week-end classique.