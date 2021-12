Ambiance tendue en Guadeloupe. Des heurts ont éclaté ce jeudi entre des manifestants contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale et les forces de l’ordre, répondant à l’appel du collectif des organisations de lutte, en grève générale depuis le 15 novembre. Le leader du collectif LKP Elie Domota a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris du parquet de Pointe-à-Pitre.

/4 Face à face tendu entre manifestants et force de l’ordre : gaz lacrymogène pour disperser le Collectif qui défile sur l’axe principal des Abymes #Guadeloupe #ObligationVaccinale #PasseVaccinal #Omicron #Covid pic.twitter.com/FPepS5zC1w — Cécile Loïal (@CecileLoial) December 30, 2021

Le syndicaliste, leader des manifestations de 2009, et membre du « collectif des organisations en lutte » a été « interpellé » et « placé en garde à vue » en début d’après-midi pour « violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique », a indiqué Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

« L’arrestation d’Elie Domota est une provocation ».

Sur les images de la télévision locale Canal 10, Elie Domota apparaît dans un premier temps en train d’avancer sur une route avec d’autres manifestants s’étant saisis de barrières, alors que les forces de l’ordre, avec des bombes lacrymogènes, tentent d’arrêter leur avancée sur le rond-point de Petit Pérou aux Abymes. Non loin de là se trouve l’un des principaux centres commerciaux de l’île. Sur les images qui suivent, des manifestants forcent le passage et Elie Domota apparaît à terre, les gendarmes le menottant dans le dos.

L'arrestation d'Elie Domota, filmée par la télé locale Canal 10. - Capture d'écran FB Canal 10

Dans un communiqué, le syndicat UGTG (Union générale des travailleurs de Guadeloupe) a considéré que « l’arrestation d’Elie Domota est une provocation ». Cette interpellation intervient alors que la tension reste vive dans ce département français d’outre-mer, secoué par une crise sociale depuis début novembre, avec en tout premier lieu l’obligation vaccinale.

Juste avant Noël, des manifestants anti-pass sanitaire avaient occupé le Conseil régional de Guadeloupe. Au lendemain de cette action, le gouvernement français a exclu toute négociation qui viserait à « abroger une loi de la République », en l’occurrence celle obligeant les personnels de santé et pompiers à être vaccinés pour travailler.

Un report de l’entrée en vigueur du pass vaccinal

Mercredi, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est toutefois montré favorable à un amendement déposé par la députée Justine Bénin – et adopté en commission à l’Assemblée nationale – demandant le report de la date d’entrée en vigueur du futur pass vaccinal dans les territoires ultramarins. « On ne veut pas ré-enflammer un conflit social » dans les Antilles, a justifié le ministre.

La Guadeloupe, où la résistance à la vaccination est forte, est confrontée à un regain de l’épidémie. Le nombre de nouveaux cas de Covid a été quasiment multiplié par trois en une semaine et continue de progresser de manière « préoccupante », ont annoncé mercredi l’ARS et la préfecture.