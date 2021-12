Depuis 2007, on connaît tous les petits bandeaux « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » sur les pubs de cheeseburgers et autres aliments ultra-transformés et riches en additifs. A partir de mars 2022, le même type de dispositif s’appliquera aux publicités de véhicules à moteur, pour faire la promotion de la mobilité active, des transports en commun ou du covoiturage.

« Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à covoiturer » ou « Au quotidien, prenez les transports en commun », voilà les messages retenus par le ministère de la Transition écologique pour apparaître à l’écran dans un arrêté après son décret publié au Journal officiel. Cette obligation vaudra pour la publicité diffusée à la radio, à la télévision, au cinéma, sur Internet, sur les écrans publicitaires ainsi que sur les supports imprimés. Le message sera accompagné de la mention « #SeDéplacerMoinsPolluer » sur tous les supports cités, sauf à la radio.

En cas de manquement, l’annonceur s’expose à une mise en demeure et, sans mise en conformité, à une sanction pécuniaire pouvant s’élever jusqu’à 50.000 euros par diffusion, précise un autre décret paru ce mercredi au Journal officiel. Cette mesure autour des annonces automobiles avait été introduite par la loi d’orientations des mobilités de décembre 2019. À partir du 1er mars 2022, les constructeurs automobiles auront également l’obligation de faire figurer la classe d’émissions de dioxyde de carbone des véhicules promus, une nouveauté introduite en avril par les députés au sein de la loi climat.