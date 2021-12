« La décision qui a été prise, c’est de maintenir les examens en présentiel, ce qui est la demande majoritaire des étudiants. » La position de Frédérique Vidal, ce mercredi matin sur franceinfo, est très claire. Elle conforte aussi l’annonce faite mardi par Jean-Michel Blanquer en ce sens. La ministre tenait à ne pas toucher aux examens de janvier, car « c’est aussi un facteur de stress en moins que d’arriver à maintenir ces examens en présentiel ».

Par ailleurs, Frédérique Vidal justifie cette décision par la bonne couverture vaccinale des étudiants : « vaccinés à plus de 92 % », « plus de 30 % d’entre eux déjà vaccinés à trois doses » explique-t-elle, jugeant les étudiants « extrêmement responsables ». « Les établissements ont tout mis en place pour que tout se passe le mieux possible », assure-t-elle également.

Mais avec la vague de contaminations due au variant Omicron, un report des partiels est « évidemment possible si on a une promotion qui est particulièrement touchée ». Néanmoins, ces reports seront gérés « au cas par cas », « si un enseignant voit que la majorité de sa promotion est touchée ».