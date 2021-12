Une activité avalancheuse est « attendue au cours des prochaines 24 heures » dans les départements de Savoie et Haute-Savoie, prévient Météo-France ce mardi à 16 heures. Elles pourront atteindre « des secteurs routiers exposés ainsi que des infrastructures de montagne ». Plus haut en altitude, il faut s’attendre à de nombreux départs en neige sèche qui pourront terminer leur parcours en emportant la neige humide aux altitudes les plus basses.

Le risque d’avalanche est fort sur l’ensemble des massifs de Haute-Savoie​. Dans le détail, il est marqué comme évoluant fort sur les massifs Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne et Maurienne et marqué sur le massif des Bauges.

Un mauvais combo neige-pluie

Les chutes de neige en cours à 1800-2000 mètres vont se poursuivre et s’intensifier tout au long de la nuit de mardi à mercredi, explique Météo-France qui prévoit ensuite des précipitations plus intenses « dès mercredi matin, accompagnées d’un très net redoux ».

Résultat : « De nombreuses avalanches de neige humide vont se déclencher mercredi avec la remontée de la pluie, pouvant emporter l’ensemble du manteau neigeux en place », indique Météo France.