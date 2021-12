La fin d’année est souvent synonyme d’excès : chocolat, foie gras, alcool, crustacés et viandes… Et quoi de mieux qu’une bonne détox voire un changement d’habitudes alimentaires pour commencer le mois de janvier sur le bon pied ?

On ne vous présente plus le « Dry January » ou le mois sans alcool, qui permet de se remettre des fêtes mais également de faire de la prévention sur la consommation de boissons alcoolisées. Mais depuis 2014, en Angleterre se développe : le Veganuary. Le principe est le même : un mois sans consommer de produits alimentaires provenant d’animaux, l’occasion de découvrir le véganisme. L’initiative semble être un succès, selon les chiffres de Veganuary.com, en 2021, plus de 580.000 personnes n’ont pas mangé de viande, d’œufs ou de poissons en janvier.

Pour bien commencer l’année, êtes-vous prêts à ne plus manger de produits provenant d’animaux ? Conscients que vous mangiez trop de viandes ou de poissons vous souhaitez vous tourner vers un régime alimentaire végan ? Ou au contraire, vous ne pouvez pas vous passer de protéines animales ? Témoignez dans le formulaire ci-dessous.