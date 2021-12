L’élu dit avoir découvert « avec consternation » la dégradation de sa permanence, plus de 48 heures après le Réveillon de Noël. Une inscription « manger du foie gras » a été taguée dans la nuit de dimanche à lundi sur la vitrine de la permanence du député Modem de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon, qui va déposer plainte, attribuant cette dégradation à « des opposants au foie gras ».

C’est avec consternation que j’ai découvert 48h après le réveillon ma permanence taguée. Je suis fier d’avoir défendu le foie gras et ses artisans. Je ne regrette rien. J’ai décidé de porter plainte. Défendons ensemble le débat démocratique et ne cédons pas aux intimidations. https://t.co/cD4ICQSmcQ — Jean-Pierre Cubertafon (@dep_cubertafon) December 27, 2021

Si le député de la 3e circonscription de Dordogne reconnaît que le message peint sur sa permanence de Lanouaille n’est « pas clair », il l’attribue cependant à des « opposants au foie gras » en désaccord avec sa récente « prise de position » en faveur de la production de foie gras artisanal.

« Si cela avait été un message de soutien, ils m’auraient déposé une terrine devant ma porte, ils ne m’auraient pas obligé à embaucher quelqu’un pour la nettoyer », a expliqué à l'AFP Jean-Pierre Cubertafon.

Il avait déjà porté plainte pour menace de mort

A la mi-décembre, en réponse au choix de certaines mairies écologistes de « bannir » le foie gras du menu des réceptions officielles, Jean-Pierre Cubertafon avait co-signé avec une cinquantaine d’élus périgourdins une tribune de soutien à « cette filière gastronomique d’excellence ».

Sur sa page Facebook, l'élu déclare être « fier d'avoir défendu et de défendre les artisans du foie gras périgourdins et français » et assure qu'il ne sera pas « l'otage de quelques-uns. »

Dans une affaire distincte début décembre, il avait déjà porté plainte pour menace de mort, après avoir reçu un courriel anonyme appelant à sa « décapitation » et évoquant le « Covid », a-t-il rappelé.