Une femme d’une cinquantaine d’années a été percutée mortellement par un véhicule à Béziers dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet. Le conducteur ne s’est pas arrêté après l’impact.

« Je confirme le décès après percussion par un véhicule qui a pris la fuite et dont le conducteur a ensuite perdu le contrôle environ 200 mètres plus loin en tombant dans un fossé », a indiqué à l’AFP le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

Une enquête ouverte

Deux hommes à bord du véhicule ont été interpellés et placés en garde à vue du chef d’homicide volontaire, a-t-il ajouté. A ce stade « les faits sont encore confus » et les enquêteurs s’interrogent sur « un possible acte volontaire », a expliqué Raphaël Balland. Selon une source policière, les deux hommes avaient été priés de quitter un restaurant à la suite d’une rixe.