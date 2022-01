Cette année encore la France et le monde n’ont pas manqué d’actualités insolites. Or, nous, journalistes de 20 Minutes, on aime bien vous rapporter ces informations loufoques, qu’elles soient locales, nationales voire internationales. Et ce, même si parfois on aurait préféré que certains des mots contenus dans nos titres ne se rencontrent jamais… Quand on lit le journal, on se demande effectivement si certains de nos articles ne sont pas directement tirés du site d’information parodique Le Gorafi ou de la cultissime émission Kamoulox du duo d’humoristes Kad et Olivier.

Pour commencer l’année en rigolant un peu (c’est toujours mieux qu’avec une petite contamination au variant Omicron), on a rassemblé en une vidéo les titres des infos les plus improbables, déjantées, « What the Fuck » et étranges écrits par notre rédaction (et qui ont fait hurler nos éditeurs numériques). Preuve que s’il y a bien une chose que la pandémie de coronavirus n’aura pas atteint, c’est la capacité des gens à faire n’importe quoi.