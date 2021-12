Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En Europe, Omicron joue les trouble-fêtes à la veille de Noël

Records de cas jeudi au Royaume-Uni et en France : les contaminations par le Covid-19flambent à travers le monde juste avant Noël avec l’explosion du variant Omicron, contraignant de nombreux pays à prendre de nouvelles mesures, comme l’Espagne et l’Italie qui imposent de nouveau le masque à l’extérieur et l’Equateur qui rend la vaccination obligatoire dès l’âge de cinq ans, une première mondiale. En France, plus de 90.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, contre plus de 120.000 au Royaume-Uni. Une petite note d’espoir toutefois avant des fêtes de fin d’année plombées par le virus : de premières études en provenance d’Afrique du Sud, d’Ecosse et d’Angleterre montrent qu’Omicron semble entraîner moins d’hospitalisations que Delta. Selon l’agence sanitaire britannique, les patients atteints par le nouveau variant ont jusqu’à 70 % de risques en moins d’être hospitalisés.

L’ex-policière Kim Potter reconnue coupable d’homicide sur Daunte Wright

Elle plaidait une erreur « au milieu du chaos ». Jeudi, l’ex-policière qui avait tué le jeune Afro-Américain Daunte Wright au printemps dernier, près de Minneapolis, a été reconnue coupable d’homicide involontaire. Le jury a estimé que Kim Potter, qui disait avoir confondu son arme de service avec son Taser, a fait preuve d’une « grave négligence ». L’ex-policière sera fixée sur sa peine le 18 février. Elle risque un maximum de 25 ans de prison, mais compte tenu de son absence d’antécédents, sa peine devrait sans doute être comprise entre 6 et 8 ans et demi. Dans un communiqué transmis aux médias américains, la famille de la victime s’est dite jeudi « soulagée » que « des comptes aient été rendus pour cette mort absurde ».

Ariane 5 et le télescope spatial James Webb sur le pas de tir

Des milliers d’astronomes retiennent leur souffle. La fusée Ariane 5​, qui emportera le télescope spatial James Webb (JWST), est arrivée jeudi sur son pas de tir du Centre spatial guyanais, pour un lancement prévu samedi matin. C’était la dernière étape majeure à franchir avant le décollage prévu à partir de 13h20 (heure de Paris). Le JWST sera alors l’instrument d’observation du cosmos le plus perfectionné à être mis dans l’espace. Il sera chargé de remonter aux origines de l’Univers et d’explorer des planètes extrasolaires semblables à la Terre. Là où Hubble a pu observer l’Univers jusqu’à 500 millions d’années après le Big Bang, son successeur peut espérer remonter jusqu’à 200 millions d’années « seulement » après l’explosion qui fit naître l’Univers, il y a 13,8 milliards d’années.