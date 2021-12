Que souhaitez-vous pour demain dans votre ville ?

Mettre en place des éclairages publis intelligents pour diminuer la pollution lumineuse, végétaliser l’espace public pour limiter le réchauffement climatique, améliorer l’offre en transport en commun locale et nationale avec un meilleur maillage et des prix attractifs. Ces propositions émanent de Bruno, de Barthélémy et de Laure. Bref de vous ! Et ce via consultation citoyenne « Comment construire des villes plus durables, pour tous ? », initiée par l'Institut Palladio et dont 20 Minutes est partenaire.

Cette consultation s’appuie sur Make.org pour recueillir les propositions citoyennes des Français et des Françaises pour la ville de demain. La plateforme, ouverte jusqu’au 7 janvier, permet également de voter pour les projets qui vous semblent les plus intéressants à réaliser.

A l’issue de la consultation, les dix propositions les plus plébiscitées seront soumises aux prétendants à l’Elysée en février 2022. 20 Minutes vous présentera le résultat de la consultation et les réponses apportées par les candidats à la présidentielle.