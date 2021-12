En pleine saison des fêtes de fin d’année, du magret de canard fumé tranché fait l’objet d’un rappel. Depuis lundi, les marques Maîtres Occitans et Le Clos Saint-Sozy ont procédé au rappel de certains de leurs produits, rapporte Rappel Conso, le site des alertes de produits dangereux.

Ces produits pourraient contenir des traces de Listeria monocytogenes qui peut provoquer la listériose. La marque Maîtres Occitans rappelle tout d’abord le produit portant le code-barres 3443705058629. Il s’agit du lot 212573 avec une date limite de consommation fixée au 13/12/2021. Il a été vendu dans la France entière dans les magasins Metro. Un deuxième produit de cette marque est également concerné. Il porte le code-barres 3443704408197 et sa date limite de consommation est identique au premier. Il a été commercialisé par de nombreux distributeurs : Auchan, Carrefour, Spar, Intermarché, Leclerc, Simply ou encore Système U.

#RappelProduit

MAGRET DE CANARD FUME TRANCHE - MAITRES OCCITANS



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : présence de Listériahttps://t.co/dwfwTXR8aS pic.twitter.com/yMaCyVEGAH — RappelConso (@RappelConso) December 20, 2021

Des symptômes à surveiller

Du magret de canard fumé tranché de la marque Le Clos Saint-Sozy commercialisé dans quelques magasins Fresh et chez plusieurs grossistes est également potentiellement contaminé. Il s’agit du lot 212573. Les produits concernés portent le code-barres 3443705002400, 3443705062176, 3443705024150, 3443704408067 et 3443705002264. Leur DLC est le 13/12/2021.

Il est recommandé ne plus consommer ces produits et de les rapporter en point de vente pour un remboursement, ou de les détruire. En cas de symptômes (fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures) après consommation de ces magrets, il est conseillé de consulter un médecin. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.