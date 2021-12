Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les fêtes de fin d’année vont se dérouler en présence d’Omicron. A deux jours de Noël, ce très contagieux variant continue de se répandre à une vitesse fulgurante en Europe, où les mesures sanitaires ne cessent de se durcir. L’Espagne, qui a enregistré mardi un record de 49.823 nouveaux cas en 24 heures, a rétabli mercredi le masque en extérieur, alors que le Royaume-Uni signalait plus de 106.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, là aussi un record.

L’Europe est ainsi la région du monde qui enregistre actuellement le plus de contaminations, avec 2.870.947 cas ces sept derniers jours (60 % du total mondial). En France, Omicron se répand « à très vive allure » et pourrait y devenir majoritaire entre Noël et le Nouvel An, selon le gouvernement. Surtout, le nombre de contaminations pourrait dépasser les 100.000 par jour fin décembre, a prévenu le ministre de la Santé.

Que va faire Vladimir Poutine​ : rapprocher le monde d’un conflit armé en Ukraine ou au contraire calmer le jeu ? Le président russe va être longuement interrogé ce jeudi par les médias russes et internationaux sur la crise politico-militaire qui fait frémir l’équilibre sécuritaire européen issu de la Guerre froide. Lors de cette conférence de presse annuelle, il sera également attendu sur la répression de l’opposition russe depuis un an, en particulier sur le dossier Alexeï Navalny. La crise sanitaire et les difficultés économiques seront aussi abordées.

Eric Zemmour veut faire le tri entre ses soutiens. Le candidat à la présidentielle a « condamné » mercredi des vidéos dans lesquelles deux individus se revendiquant de ses sympathisants s’entraînent au tir et imaginent notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et des élus Insoumis, et pour lesquelles une enquête a été ouverte. « Vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants, et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide », écrit le candidat dans un communiqué.

Problème : un nouveau fait est venu s’ajouter à la liste des dérapages des partisans du polémiste. La finaliste de la primaire écologiste a en effet annoncé avoir déposé plainte contre X après que la façade et la porte d’entrée de son logement ont été dégradées dans la nuit de mardi à mercredi par des autocollants à l’effigie d’Eric Zemmour. Le grain n’a donc pas encore été séparé de l’ivraie.