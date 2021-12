Omicron par ci, taux de vaccinés par là, dose de rappel pour tout le monde ou pas, effets indésirables du vaccin ou non, et Delta, c’est fini ?, etc. On le sait au moment d’aller retrouver notre famille plus ou moins adorée pour Noël et les fêtes de fin d’année, le coronavirus sera l’invité relou de tous les repas. Impossible de passer à côté du maudit virus et du débat sur l’efficacité des tests ou des vaccins qui pourrait rapidement s’envenimer.

Si l’idée de débat vous fait sourire et que vous n’avez en revanche pas envie de passer votre réveillon à parler des antivax ou de la nécessité (ou non) de fermer les écoles, 20 Minutes a pensé à vous. Comme pour éviter les blancs à un premier date, on vous a préparé cinq sujets de discussions qui, on parie, vous permettront de chauffer la salle et de ne pas parler de Covid-19 à l’infini.