Le chiffre, dévoilé lundi par le ministre de l’Intérieur, donne des sueurs froides aux autorités sanitaires alors que la vague liée au variant Omicron ne cesse de croître : 182.000 faux pass sanitaires ont été générés depuis son instauration cet été. Pour lutter contre ce phénomène, le Premier ministre, Jean Castex, a demandé le lendemain aux préfets réunis en visioconférence de renforcer les contrôles, notamment dans les bars et les restaurants. Une annonce qui fait grincer des dents les premiers intéressés.

« Nous sommes une police républicaine, nous observerons les instructions. Mais à force d’ajouter des missions prioritaires aux missions prioritaires sans augmenter le personnel, cela risque de poser un problème », déplore Stanislas Gaudon, du syndicat policier Alliance. D’autant que la période est particulièrement sensible. Les rassemblements liés aux festivités de Noël, à l’instar des multiples marchés, nécessitent une sécurisation renforcée au regard de la menace terroriste. Quant à la Saint-Sylvestre, elle est traditionnellement un moment de violences urbaines. « Cette mission restera forcément annexe, estime Thierry Clair, secrétaire général adjoint d’Unsa Police. Notre cœur de métier reste l’enquête et lutter contre les atteintes aux biens et aux personnes. »

80.000 clients contrôlés chaque semaine

A l’heure actuelle, les restaurateurs, patrons de bar, de théâtre ou de cinéma sont tenus de s’assurer que leurs clients sont bel et bien munis d’un pass sanitaire mais ne vérifient pas leur identité. En clair : si une personne a « emprunté » le pass de son voisin, impossible de le savoir… à moins d’un contrôle des forces de l’ordre. Selon le ministère de l’Intérieur, environ 80.000 clients sont contrôlés chaque semaine par les policiers et les gendarmes, ce qui correspond environ à 11.000 établissements recevant du public. Insuffisant aux yeux du Premier ministre. « Je vous passe une instruction ferme et personnelle de contrôles des pass sanitaires dans les restaurants », a insisté Jean Castex.

Selon l’entourage du ministre de l’Intérieur, des instructions avaient déjà été passées en ce sens la semaine dernière aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie. « Depuis le début de cette crise sanitaire, on est le bras répressif de la politique sanitaire du gouvernement, déplore Stanislas Gaudon. Cela a été le cas avec les contrôles d’attestation pendant les confinements, le couvre-feu. Maintenant, c’est le pass. »

Modification législative

Pour limiter les faux pass et usurpations d’identité, certaines voix au sein du gouvernement s’élèvent pour demander que ces contrôles puissent être effectués par des restaurateurs. « Cette question sera abordée dans la loi », a indiqué mardi matin Olivier Véran au micro de BFMTV, sans préciser la teneur de ces contrôles. « L’application de la politique sanitaire ne peut reposer uniquement sur nos épaules, estime Thierry Clair. On ne pourra jamais être devant tous les bars ou les restos. »

Mais une telle disposition nécessiterait de modifier la loi puisqu’à l’heure actuelle, les restaurateurs ne sont pas habilités à contrôler une identité… Or, nombre d’entre eux ne tiennent pas à l’être. « Chacun son métier », lâche Stanislas Gaudon. Déjà évoquée l’été dernier lors de l’instauration du pass sanitaire, elle avait finalement été abandonnée.