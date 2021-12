Apprendre à conduire n’est plus forcément un impératif pour tous les jeunes français. Et ce pour plusieurs raisons : le prix du permis de conduire dissuade un certain nombre d’entre eux de le passer. Certains, ayant des préoccupations écologiques fortes, veulent privilégier d'autres formes de mobilité. Enfin d’autres, habitant en ville, ne voient pas l’intérêt pour l’heure de passer le permis B.

Si vous avez moins de 35 ans et que vous n’avez pas votre permis, expliquez-nous pourquoi. Est-ce parce que c’est trop cher pour vous pour l’instant ? Ou parce que vous n’avez pas le temps de le passer ? Ou que vous n’en éprouvez pas le besoin ? Ou parce que vous ne voulez pas vous déplacer en voiture par préoccupation écologiste ? Pensez-vous passer le permis un jour, ou y avez-vous totalement renoncé ? Si oui, pensez-vous que cela vous handicapera professionnellement ou personnellement ?