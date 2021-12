En se réjouissant, le 21 décembre, de voir le cap des 20 millions de rappels du vaccin anti- Covid-19 bientôt franchi, Olivier Véran avait-il déjà en tête la date d’une éventuelle quatrième dose ?

Depuis la publication d’un tweet de Benjamin Amar, porte-parole de la CGT 94 et membre de la direction nationale du syndicat, certains internautes redoutent en tout cas que le ministre de la Santé n’ait déjà prévu l’administration de cette (probable) nouvelle dose au cours de l’été 2022.

Quand on fait sa 3e dose en décembre le certificat de vaccination vous annonce une date d'expiration en juillet 2022.

La 4e dose est donc déjà posée concrètement. 4 doses en un an. Au calme et sans pression. Y a pas un petit souci là ? — Benjamin Amar (@benjaminamar4) December 19, 2021

« Quand on fait sa 3e dose en décembre, le certificat de vaccination vous annonce une date d’expiration en juillet 2022. La 4e dose est donc déjà posée concrètement. 4 doses en un an. Au calme et sans pression. Y a pas un petit souci là ? », affirme en effet le tweet viral du syndicaliste. Son certificat de vaccination expirerait plus précisément à la date du 13 juillet 2022, à en juger par la capture d'écran postée par Benjamin Amar après coup, en réponse aux interrogations d’autres utilisateurs de Twitter.

Joint par 20 Minutes, Benjamin Amar détaille son parcours vaccinal : « J’ai eu le Covid-19 sous une forme grave fin mars, début avril 2020, puis j’ai fait ma première dose en mai 2021. Le 11 décembre, j’ai fait ma deuxième dose. »

C’est ce qui explique que son certificat vaccinal porte la mention « vaccin 2 sur 2 » et pas « vaccin 3 sur 3 » : comme l'explique le site Service public, une personne infectée par le Covid-19 – que ce soit avant la vaccination ou après la première dose – peut recevoir sa deuxième dose, considérée comme une dose de rappel (donc comme l’équivalent de la troisième dose chez les personnes non infectées) cinq mois après l’infection ou la première dose.

« Depuis mon tweet, j’ai creusé un peu tout ça et je compte appeler directement l’Assurance maladie. Mais de ce que j’ai pu voir auprès du personnel soignant que j’ai interrogé, c’est qu’il s’agirait d’un raté [du certificat vaccinal], qui ne prendrait pas en compte le fait que j’ai eu le Covid-19 et qui considère donc la deuxième dose comme une deuxième dose classique. Les seules personnes à voir apparaître une date d’expiration sur leur dose de rappel ont elles aussi eu le Covid-19 », poursuit Benjamin Amar.

Pas de « date d’expiration » sur la dose de rappel, selon le ministère de la Santé

Comme nous avons également pu le constater, seules les personnes ayant contracté le Covid-19, et ayant donc réalisé deux doses, voient apparaître une date d’expiration sur leur certificat numérique. A l’inverse, une personne n’ayant pas contracté le Covid-19 mais à jour de sa dose de rappel voit dans son certificat la mention « vaccin 3 sur 3 » sans que celle-ci ne comporte la moindre date d’expiration.

Contacté par 20 Minutes, le ministère de la Santé confirme que « la date d’expiration n’apparaît que pour les personnes en [dose] 2/2 ou en 1/1 ». « La dose de rappel est pour le moment valable sine die, il n’y a donc pas de date d’expiration sur cette dose. La dernière version de l’appli TousAntiCovid prend mieux en compte le cas des immunodéprimés et des personnes qui ont pu avoir leur dose de rappel beaucoup plus tôt. La mise à jour de l’application permet d’enlever les dates d’éligibilité au rappel et d’expiration des doses 3/3 », poursuit-il.

En réponse aux inquiétudes des personnes voyant apparaître une date d’expiration malgré leur dose de rappel, le ministère de la Santé indique la procédure à suivre pour éviter toute désactivation injustifiée du pass sanitaire : « Une dose 2/2 peut, pour certaines personnes, être le résultat d’une infection au Covid + une dose (= un schéma vaccinal complet) + une dose de rappel. Au 1er février et [avec] la nouvelle codification européenne des boosters, la personne pourra retourner sur attestation-vaccin.ameli.fr ou en centre de vaccination ou auprès d’un personnel de santé » pour régulariser son certificat.