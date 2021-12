Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La cinquième vague de coronavirus n’épargne aucun pays européen. L’Espagne est ainsi, elle aussi, submergée par le Covid-19. Le pays a enregistré mardi un record national de 49.823 nouveaux cas en 24 heures. Le précédent plus haut était de près de 40.000 cas mi-janvier dernier, dans l’un des pays les plus touchés par la première vague. Surtout, le variant Omicron représentait 47,2 % des nouveaux cas diagnostiqués entre le 6 et le 12 décembre. Pour répondre à cette crise, le gouvernement tiendra une réunion extraordinaire ce mercredi avec les présidents de régions, compétentes en matière de santé. La Catalogne a pour sa part déjà annoncé mardi qu’elle demandera à la justice l’autorisation d’appliquer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu et la fermeture des discothèques.

Joe Biden est agacé et, pour bien le faire comprendre, le président américain a décidé de taper du poing sur la table. Alors que les Etats-Unis sont repassés au-dessus de la barre des 150.000 nouveaux cas de Covid-19 et des 1.000 morts quotidiens, Joe Biden a rappelé mardi, lors d’une allocution, que « presque toutes les personnes qui sont décédées ces derniers mois n’étaient pas vaccinées ». Pour le locataire de la Maison-Blanche, se faire vacciner, avec une troisième dose de rappel, est donc « un devoir patriotique ».

La SNCF va devoir payer. L’entreprise a été condamnée la semaine dernière par la cour d’appel de Paris à indemniser 119 anciens cheminots pour préjudice d’anxiété, après exposition à l’amiante sur leur lieu de travail, a-t-on appris mardi auprès de leur avocat. La cour oblige donc la SNCF à verser au total plus d’un million d’euros – 10.000 euros de dommages et intérêts « en réparation du préjudice d’anxiété » à chacun de ces 119 ex-salariés – « tous retraités maintenant », a précisé Me Xavier Robin, confirmant des informations du média normand Le Poulpe et du syndicat SUD-Rail. Interrogée, l’entreprise a répondu qu’elle ne ferait « aucun commentaire sur ce sujet ».