Une dotation de 18,7 millions d’euros va être octroyée aux 100 sites départementaux sélectionnés en 2021 pour la quatrième édition du Loto du patrimoine, a annoncé ce lundi la Fondation du patrimoine (FdP). « Aujourd’hui, c’est une aide globale de 18,7 millions d’euros qui est octroyée aux 100 sites départementaux », écrit dans un communiqué la Fondation.

Elle a également révélé le montant des dotations pour chaque site sélectionné chaque année par département métropolitain et collectivité d’outre-mer dans la limite de 300.000 euros par site. Au total, 27 monuments emblématiques – châteaux, maisons de caractère, églises, tours, phares, moulins, ponts, anciennes manufactures etc. – recevront la somme maximale.

Protéger et valoriser le patrimoine de proximité

Parmi eux : la Maison-atelier de Jean Lurçat de la villa Seurat à Paris (75), l’église Notre-Dame des Fontaines dans les Côtes d’Armor (22), le Château de Thol dans l’Ain (01), le Fort des Rousses dans le Jura (39) ou encore l’Ancien couvent Saint-François d’Assise en Haute-Corse (2B). Créée en 1996, la Fondation du patrimoine a pour mission principale la protection et la valorisation du petit patrimoine de proximité, non protégé au titre des monuments historiques.

Fin 2017, elle s’est vu confier la gestion des recettes perçues sur le Loto du patrimoine, qui doivent financer la restauration des sites en péril identifiés comme prioritaires par la mission portée par Stéphane Bern. Depuis, « 627 sites, dont 72 projets emblématiques du patrimoine régional et 555 sites de maillage, ont ainsi pu bénéficier de la Mission Patrimoine et plus de la moitié sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 191 chantiers sont en cours et 145 sont terminés », salue la Fondation.