9h28 : « Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels », annonce Olivier Véran

Ce mardi, 20 millions de Français devraient avoir reçu leur dose de rappel, un objectif que le gouvernement s’était fixé pour Noël. « Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron », a écrit Olivier Véran, le ministre de la Santé sur Twitter. « On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble ! ».

Nous allons atteindre aujourd’hui les 20 millions de rappels. Merci à tous ceux qui, mobilisés comme jamais, nous permettent de nous protéger face aux variants delta et omicron. On continue, on amplifie, on y arrivera, ensemble ! — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2021

Lundi soir, 19.806.232 doses de rappel avaient été injectées, selon les chiffres de Santé publique France.