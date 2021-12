Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La fin de l’année est compliquée à la Maison-Blanche. Paralysé par le veto d’un unique sénateur à ses gigantesques réformes environnementales et sociales, impuissant face à la flambée de Covid-19, Joe Biden a vu lundi sa présidence attaquée de tous les côtés. Il devrait d’ailleurs s’exprimer ce mardi à propos du coronavirus. Le président « n’annoncera pas le confinement » du pays, a toutefois déjà précisé sa porte-parole. Il devrait par contre prendre des « mesures » pour encourager la vaccination et améliorer le dépistage. Il faut dire que la situation inquiète les autorités américaines. Le variant Omicron est en effet devenu largement majoritaire outre-Atlantique et représente 73,2 % des nouvelles infections lors de la semaine qui s’est achevée le 18 décembre.

Avec la mise en place de mesures radicales, les autorités tentent de freiner au plus vite la propagation de la grippe aviaire. Après la détection d’un foyer H5N1 le 16 décembre dans un élevage de canards du Gers, le premier du Sud-Ouest, la préfecture a ainsi annoncé lundi avoir ordonné l’abattage préventif des palmipèdes de sept autres fermes du département. Problème : un autre front contre le virus vient de s’ouvrir. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a en effet annoncé le même jour qu’un foyer avait été détecté à Came, commune limitrophe d’Hastingues (Landes) où un autre foyer avait été confirmé dimanche. Les éleveurs du Sud-Ouest sont donc sous pression dans une période durant laquelle la demande en foie gras est généralement forte.

Alors qu’une cinquième vague se propage et que le très contagieux variant Omicron prend de l’ampleur, le gouvernement est sur la ligne de crête : enrayer l’épidémie, sans pour autant enfermer les personnes âgées dans les Ehpad, comme lors de précédentes vagues. La ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, a donc annoncé lundi de nouvelles recommandations pour les Ehpad, appelant à limiter au strict nécessaire les privations de liberté. « Je veux que chaque résident ait plaisir à célébrer les fêtes de fin d’année avec ses proches, car je sais à quel point elles sont importantes. Pour autant, je ne veux pas que ces moments essentiels de retrouvailles soient gâchés par la Covid-19 ». Pour cela, la ministre a notamment demandé aux directeurs des Ehpad de ne suspendre les visites que de manière « exceptionnelle » et « temporaire ».