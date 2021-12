Des fêtes au goût amer pour certains d’entre nous. Dimanche, 48.473 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en vingt-quatre heures en France. Et à l’approche de Noël, beaucoup se font tester avant de partir rejoindre leur famille, car ils craignent d’être infectés et ne voudraient surtout pas transmettre le virus à leurs proches. Et quand les résultats arrivent, c’est parfois la douche froide, car ils sont positifs et vont devoir s’isoler.

Si vous avez découvert que vous étiez positif au coronavirus ces jours-ci et que vous savez déjà que vous ne pourrez pas passer Noël comme vous l’aviez prévu, racontez-nous. Quels étaient vos projets ? Pourquoi avez-vous décidé de vous faire tester ? Comment fêterez-vous Noël finalement ? Prenez-vous la nouvelle avec philosophie ou êtes-vous déprimé à l’idée de ne pas passer le Noël avec plus de monde ?