Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le docteur Anthony Fauci a encore tiré ce dimanche le signal d’alarme. Le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire a averti que le variant Omicron du Covid-19 « se déchaînait » à travers le monde. « Ce virus est extraordinaire », a reconnu le scientifique sur CNN en évoquant sa vitesse de propagation. « Il va prendre le dessus » et « nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver ».

Pour limiter la casse de cette nouvelle vague, le conseiller de Joe Biden a surtout exhorté les Américains à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel.

La gauche est de retour au pouvoir au Chili. C’est même une victoire écrasante pour Gabriel Boric. Le candidat a remporté dimanche le deuxième tour de l’élection présidentielle, une victoire reconnue officiellement par son adversaire d’extrême droite, José Antonio Kast.

La coalition de gauche, dont est membre le Parti communiste, gagne donc facilement ce duel inédit depuis le retour à la démocratie en 1990 entre deux candidats aux projets de société diamétralement opposés. Selon les résultats officiels définitifs, Gabriel Boric, qui, à 35 ans, avait tout juste l’âge pour se présenter, l’emporte avec près de 56 % des voix contre 44 % à José Antonio Kast, un admirateur de la dictature d’Augusto Pinochet​ soutenu par l’ensemble de la droite chilienne.

Une nouvelle fois, une catastrophe naturelle est venue endeuiller les Philippines. Et cette fois encore, le bilan humain est terrible et il n’est malheureusement que provisoire. Le passage dévastateur du typhon Rai a causé la mort de 208 personnes, a annoncé ce lundi la police nationale. Cela fait de ce puissant phénomène naturel l’un des plus meurtriers de ces dernières années dans le pays.

Au moins 239 personnes ont été blessées et 52 sont portées disparues dans les régions méridionales et centrales de l’archipel. Plus de 300.000 personnes ont en outre fui leurs domiciles. La branche philippine de la Croix-Rouge a même fait état d’un « carnage complet » au niveau des zones côtières.