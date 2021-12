Plus de quatre millions de réservations ont été effectuées pour des voyages en train en France sur la période des vacances de Noël, a indiqué dimanche le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

« On a plus de quatre millions de réservations pour le train », a déclaré le ministre sur LCI, ajoutant que « c’est plus qu’en 2018 ».

L’an dernier après la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, la SNCF avait vendu au 16 décembre 3 millions de billets de TGV et Intercités pour les vacances de Noël, sur les 4,5 millions qu’elle avait mis en vente.

Rassurant sur les conditions sanitaires

Cette année, « on a mis en place des trains en nombre suffisant, notamment à la SNCF », a assuré Jean-Baptiste Djebbari. Il s’est voulu rassurant sur les conditions sanitaires des voyages en train, relevant qu’il y a un an ne circulait certes pas de variant aussi contagieux qu’Omicron mais qu’il n’y avait pas encore de vaccin, alors que près de 90 % de la population âgée de plus de 12 ans est aujourd’hui vaccinée.

En outre, la France « a mis en place un protocole depuis mai 2020 qui est des plus stricts d’Europe » avec « la désinfection des rames, le nettoyage, le port du masque obligatoire » et « le pass sanitaire depuis le 9 août dernier qui permet d’apporter du confort supplémentaire pour ceux qui pratiquent le train », a fait valoir le ministre.