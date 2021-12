La communauté d’agglomérations du Pays basque ayant été la dernière à voter sur le financement de la LGV dans le Sud-Ouest, il est l’heure de faire les comptes. Et avec son refus, il manque 235,5 millions d’euros dans le pot commun, estime le préfet coordinateur Etienne Guyot. « Il reste en net 2,4 % du projet de la part des collectivités territoriales à trouver » soit « 336,4 millions d’euros brut, ce qui représente en net, quand on déduit la part attendue des fiscalités, 235,5 millions d’euros », a déclaré Etienne Guyot, nommé préfet coordinateur du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) fin juillet par le Premier ministre Jean Castex.

Le coût total de cette LGV Sud-Ouest, devant faire gagner une heure de trajet vers Toulouse et 20 minutes vers Dax, est estimé à 14,3 milliards d’euros, avec un financement à 40 % par l’État, 40 % par des collectivités locales d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et 20 % par l’Union européenne. Samedi matin à Bayonne, la communauté d’agglomération basque a voté à une large majorité son opposition au principe même de la LGV et ne s’est donc pas prononcée sur la contribution nette de 45,8 millions d’euros qui lui était demandée.

De nouvelles délibérations en janvier

« Je me réjouis qu’en moins d’un mois 23 collectivités (sur 26) se soient engagées financièrement en faveur du projet », a-t-il ajouté, précisant que la « fiscalité attendue doit représenter à peu près 30 % des contributions » des collectivités territoriales. Outre le Pays basque, l’agglomération de Dax et les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne ont refusé de participer. Mais certaines collectivités ont toutefois fait connaître leur souhait de « délibérer de nouveau en janvier », souligne la région Nouvelle-Aquitaine. Le préfet Guyot en a profité pour insister sur « l’intérêt fondamental pour le territoire » de la LGV et les appelle « à leurs responsabilités ».

Le président Jean-René Etchegaray, maire (UDI) de Bayonne, s’est félicité de la « lame de fond » basque contre la LGV, avec plus de 70 % de votes contre. Les élus basques craignent notamment une artificialisation de sols et une « pression foncière encore plus importante » en tirant les prix de l’immobilier vers le haut.