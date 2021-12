Quelques semaines après le drame qui a coûté la vie à 27 migrants dans la Manche, les autorités ont été réactives pour secourir jeudi cent trente-huit migrants, en difficulté alors qu’ils tentaient de rejoindre l’ Angleterre sur des embarcations de fortune au large du détroit du Pas-de-Calais. « Jeudi 16 décembre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez est informé que de nombreuses embarcations tentant de traverser la Manche se trouvent en difficulté dans le détroit », indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

Deux navires de la marine nationale et deux canots tous-temps de la Société nationale de sauvetage en mer, respectivement de Boulogne-sur-Mer et de Dunkerque, sont intervenus pour récupérer les 138 naufragés et les ramener à quai. Ces derniers ont été pris en charge par la Police aux frontières des ports de Gravelines, Calais et Boulogne-sur-Mer, et le service départemental d’incendie et de secours.

Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l’eau.