Quand elle arrive le matin, seule dans le noir, elle allume vite la crèche et des bougies pour se rassurer. A l'église Saint-Pierre de Carquefou, près de Nantes, la secrétaire de la paroisse Jocelyne Poirier a toujours son portable allumé et un « petit bâton » pas loin quand elle ouvre les portes de l’église. « On est sur le qui-vive, confirme le père Guillaume Le Floc’h. Depuis l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, on est très vigilant à tout ce qui peut arriver, surtout à l’approche des messes de Noël. »

Ces prochains jours, quelque 2.000 fidèles sont attendus sur les bancs de cette église du XIXe siècle. Alors, comme dans les lieux de culte de tout le département, les gendarmes sont venus sur place pour faire des préconisations. La première sera celle d’installer des plots supplémentaires sur le parvis, où un conducteur « mal intentionné » pourrait facilement faire irruption. « Il faudra demander aux gens de se disperser rapidement à la sortie, afin d’éviter les gros rassemblements », poursuit le correspondant sûreté de la brigade territoriale autonome de Carquefou.

Des gendarmes font le tour de l'église Saint-Pierre de Carquefou, près de Nantes, en décembre 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

A l’entrée, des paroissiens joueront le service d’ordre notamment pour « repérer les comportements et individus suspects », comme ceux qui se présenteraient avec un gros sac. Les gendarmes cibleront leurs patrouilles et seront « prêts à intervenir » en cas d’alerte.

Un réseau de cambrioleurs d’objets d’art sacré

Mais la menace terroriste n’est pas la seule qui pèse sur les lieux de culte. Dégradations de vitraux ou de crèches, graffitis sur les façades ou vols en tous genres sont régulièrement signalés. Il y a trois ans, une convention départementale a d’ailleurs été signée avec le diocèse pour renforcer les liens, à la suite du démantèlement d’un réseau de cambrioleurs d’objets d’art sacré en Loire-Atlantique. « Un inventaire intégral des objets a alors été réalisé, et nous avons sécurisé l’ensemble des églises et presbytères », détaille l’adjudant référent sûreté départemental.

A Carquefou par exemple, où une horloge a été volée il y a quelques années, plusieurs caméras de vidéosurveillance ont été installées. Dans d’autres édifices religieux, des objets de valeur ont été scellés, des verrous rajoutés, et les comportements ont évolué. « L’argent des troncs est relevé plus régulièrement, et toujours à plusieurs », constate la gendarmerie.