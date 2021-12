Chaque année, depuis son élection, en 2014, à la mairie de Béziers (Hérault), Robert Ménard (divers droite) installe une crèche de Noël,​ à l’hôtel de ville. Si, ces dernières années, la polémique s’est un peu essoufflée, un collectif d’associations et d’élus de gauche continue inlassablement de demander son retrait.

« Robert Ménard, en remettant à nouveau une crèche de la Nativité, revendiquée publiquement comme symbole du christianisme, au sein de la mairie […], poursuit un jeu dangereux en utilisant la religion à des fins politiques », déplore ce collectif, composé notamment de la Ligue des droits de l’Homme, de plusieurs syndicats et d’élus et de partis de gauche. « Nous estimons que les provocations du maire nuisent à la liberté de conscience et à la concorde. Elles dressent les citoyens les uns contre les autres. »

✨😍La nouvelle crèche de #Beziers !!😍✨

Venez la découvrir tous les jours à l'hôtel de Ville ✨ pic.twitter.com/LZQHBQjn4a — Ville de Béziers (@VilleDeBeziers) December 2, 2021

« Faire cesser ce cas avéré de séparatisme »

Le collectif exige le retrait de cette crèche de Noël aux services de l’Etat « pour faire cesser ce cas avéré de séparatisme, et faire respecter la séparation des Eglises et de l’Etat », et demande à être reçu par la sous-préfecture, à Béziers.

Sollicitée par 20 Minutes ce vendredi matin, la ville de Béziers indique qu’elle ne souhaite pas faire de commentaires au sujet de la demande de ce collectif.