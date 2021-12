Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Affaire Delphine Jubillar : Séverine, la compagne de Cédric, est sortie libre de sa garde à vue

La compagne de Cédric Jubillar est sortie jeudi de 36 heures de garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, sans être mise en examen, a indiqué son avocate. « Madame ressort libre, la garde à vue est levée », a déclaré Me Fabienne Bex qui assistait cette femme de 44 ans, devant la gendarmerie de Gaillac, dans le Tarn. Elle avait été interpellée mercredi vers 07h00 dans sa maison près d’Albi, où elle vit avec son fils, un ami de Cédric Jubillar. « La garde à vue s’est très bien passée. La garde à vue est terminée. Les enquêteurs ont exploité tout le temps qui leur est offert par le code de procédure pénale », a précisé l’avocate.

NSO et le logiciel Pegasus n’étaient que la partie émergée de l’iceberg. Meta a annoncé jeudi avoir fermé quelque 1.500 comptes Facebook et Instagram liés à des « cyber-mercenaires » qui les ont utilisés pour espionner jusqu’à 50.000 militants, dissidents et journalistes pour le compte de clients dans le monde entier. Les comptes en question étaient connectés à sept sociétés offrant des services allant de la collecte d’informations publiques en ligne, à l’utilisation de fausses identités pour entrer en relation avec les cibles en passant par de l’espionnage numérique via du piratage. Meta, le nouveau nom du groupe de Mark Zuckerberg, affirme avoir alerté les quelque 50.000 personnes pouvant avoir été visées.

Un juge a validé leur demande. Les policiers américains chargés de l'enquête sur la mort d'une cinéaste sur le tournage du film Rust ont été autorisés jeudi à saisir le téléphone portable de l'acteur Alec Baldwin, qui manipulait le revolver en cause lors de l'accident et est également producteur du western. Un mandat émis jeudi estime qu'"il peut y avoir dans le téléphone des preuves" se rapportant à cette affaire, comme des messages ou des emails envoyés ou reçus par Alec Baldwin concernant la production de Rust. Selon le mandat, Alec Baldwin avait notamment échangé des emails avec l'armurière du tournage concernant le type de revolver devant être utilisé sur la scène fatale. L'armurière lui avait présenté différents modèles mais Alec Baldwin "a dit qu'il avait demandé une plus grosse arme".