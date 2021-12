Son acte de bravoure a fait de lui « le héros du Vieux-Lyon ». Le 29 novembre dernier, Fabrice, sans-abri, a sauvé des flammes un brocanteur, pris au piège dans son commerce. Emues par son courage, plus de 50.000 personnes avaient ensuite signé une pétition pour demander aux autorités lyonnaises qu’il soit logé. Cela sera bientôt chose faite, confirme le principal intéressé dans une interview accordée à 20 Minutes.

Mercredi soir, le directeur du Samu social et un représentant de la préfecture sont venus le trouver dans la rue pour lui proposer d’intégrer un appartement dans une résidence sociale. « J’ai accepté, confie-t-il avec le sourire. On va faire les démarches le plus vite possible. Je ne sais pas combien de temps cela prendra mais j’espère que ça sera rapide. » Et d’ajouter : « Ils sont restés 25 minutes, ils ont été super gentils et ça s’est vraiment bien passé. Maintenant, j’ai juste à attendre. »

En quête d’un travail en extérieur

« Je leur ai demandé, par ailleurs, s’ils n’avaient pas du travail. Ils m’ont répondu qu’il fallait voir avec la mairie car ils ne gèrent pas cette partie-là », poursuit Fabrice, désireux de pouvoir exercer en extérieur, « dans des jardins et autres espaces verts ». « Je n’arrive plus à rester enfermé, justifie-t-il. Et j’ai ma chienne avec moi, c’est ma priorité. »

L’homme s’est vu également proposer une médaille de la ville pour son courage. « J’ai accepté avec fierté, sourit Fabrice, touché. Je pense que mes parents, s’ils étaient encore vivants, seraient fiers de moi. J’ai perdu ma mère du Covid-19, et mon père d’un cancer, il n’y a pas longtemps. C’est dommage qu’ils ne soient plus là… »

Enfin l’homme tient à « remercier tous ceux qui ont mis des sous » dans sa cagnotte et « ceux qui ont signé la pétition ». « Je ne ferai pas n’importe quoi avec l’argent. Je vais le bloquer, ce sera pour mon appartement », conclut-il.