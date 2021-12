La galère a commencé dès ce jeudi matin pour des milliers de travailleurs franciliens et touchera le reste des Français vendredi. A la veille du premier jour des vacances de Noël, les cheminots se mettent en grève à la suite de l’échec des négociations avec la direction de la SNCF mercredi. Que réclament-ils ? Quels sont les trains touchés ? Comment savoir si votre train va être annulé ? 20 Minutes vous livre le guide pratique pour survivre à cette pagaille.

Pourquoi les agents se mettent-ils en grève ?

Pour les syndicats, le dossier est global. L’Unsa, la CGT, FO et Sud-Rail réclament d’abord de meilleures conditions de travail et le recrutement de davantage de personnels, alors qu’ils s’estiment en sous-effectif . Manque de contrôleurs, parfois même de conducteurs, l’impact au quotidien n’est pas négligeable, notamment dans les Hauts-de-France où 40 à 50 trains sont déjà supprimés par jour. Et ce, alors que le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a annoncé au mois de septembre vouloir supprimer 2.000 à 3.000 postes.

L’autre revendication des syndicats porte sur la rémunération et se décline en deux volets : d’une part une hausse des salaires. Mercredi, Eric Meyer, du syndicat Sud-Rail, a annoncé sur Franceinfo craindre « une huitième année avec zéro augmentation générale » et a estimé que « plus de 50.000 cheminots » avaient « un traitement de base inférieur au Smic ». D’autre part, les syndicats demandent également une prime Covid-19, pour compenser les efforts faits durant la crise. Ils réclament 1.000 euros par cheminot, alors que la direction ne serait prête à offrir que 600 euros.

Quels sont les trains concernés ?

La ligne la plus touchée sera l’axe Sud-Est, sur lequel seul un TGV sur deux circulera vendredi. Les prévisions de trafic pour samedi et dimanche seront publiées rapidement, en prenant en compte le retrait du syndicat Unsa, qui estime avoir « obtenu satisfaction ». Le TGV Atlantique est également concerné par la grève, mais devrait afficher un trafic « quasi normal », selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Des perturbations sont aussi à prévoir en Bretagne, où un « service garanti » sera mis en place de vendredi à dimanche sur certaines lignes TER, et dans le Sud-Ouest, ainsi que sur l’axe Sud-Ouest, où les contrôleurs et agents d’escale sont appelés à la grève. Il est, pour l'heure, impossible d'être en mesure d'annoncer d’impact sur la circulation des trains. Enfin, une dizaine de lignes est touchée par le mouvement en Ile-de-France ce jeudi, sur le Transilien et les RER B, C, D et E, entraînant des suppressions de trains. Le mouvement doit continuer vendredi.

Comment savoir si vous êtes concernés ?

Au total, 50.000 voyageurs subiront les suppressions de train vendredi, selon une déclaration d'Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF, à l'AFP. Outre les informations en temps réel disponible sur les sites de la SNCF, les personnes concernées seront prévenues par SMS ou email la veille du départ, dès que l’annulation du train sera confirmée. Elles pourront, lorsque c’est possible, échanger leur billet sur un autre train sans aucun frais ni surcoût.

Alain Krakovitch a annoncé un remboursement « à 200 % », via un remboursement intégral du billet plus un avoir correspondant au prix du billet, valable jusqu’au mois de juin. Les détails des conditions doivent encore être précisés.